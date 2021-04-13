اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عمرها 80 مليون عام بالصين

جدة - نرمين السيد - اكتشف فريق من الباحثين الصينيين، تركيزا هائلا لآثار أقدام ديناصورات، والتى يطلق عليها علميا "حلبة رقص الديناصورات"، يبلغ عمرها 80 مليون عام، وذلك فى محافظة "شانجهانج" بمقاطعة "فوجيان" جنوب شرقى الصين.





وقال شينج لى دا، عالم الحفريات بجامعة الصين لعلوم الأرض وعضو فريق البحث - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن "حلبة الرقص" كانت موقع تنقيب تبلغ مساحته 100 متر مربع، حيث تم تحديد ما يقرب من 200 أثر أقدام لديناصورات، موضحا أن تركيز آثار أقدام الديناصورات يشير إلى أنه ربما كان مسارا للديناصورات التى تجوب المنطقة فى فترة زمنية قصيرة نسبيا خلال أواخر العصر الطباشيرى.

وأضاف شينج أنه تم رصد آثار الأقدام لأول مرة فى نوفمبر الماضى حيث تم تحديد أكثر من 240 من آثار أقدام الديناصورات المتحجرة، وتم العثور على 364 أثرا آخر للديناصورات فى أوائل أبريل الجارى، حيث تم حتى الآن اكتشاف أكثر من 600 من آثار أقدام الديناصورات فى الموقع.

وتابع قائلا: "إنه من المتوقع أن يتجاوز عدد آثار أقدام الديناصورات 1.000 مع استمرار أعمال التنقيب، وأن الآثار التى يبلغ عمرها 80 مليون عام تركها ما لا يقل عن ثمانية أنواع من الديناصورات، بما فى ذلك الصربودات والثيروبودات الكبيرة والصغيرة والأورنيثوبودات".

وأوضح عالم الحفريات الصينى، أن الآثار المكتشفة حديثا تشمل آثار أقدام تركتها الصربودات الكبيرة، وهى كائنات آكلة للأعشاب، لها رقبة طويلة وذيل طويل وجسم يمكن أن يصل طوله إلى 20 مترا.. كما تم اكتشاف آثار أقدام يبلغ طولها أقل من 10 سنتيمترات، والتى تنتمى إلى ديناصورات، لها أقدام طيور يبلغ طولها مترا واحدا تقريبا.

وفى سياق متصل، اكتشف أثريون صينيون 165 مقبرة عمرها أكثر من ألف سنة فى موقع آثار بمقاطعة شاندونغ شرقى الصين.

وذكر معهد شاندونج للآثار الثقافية وعلم الآثار - فى بيان اليوم - أنه تم اكتشاف المقابر فى مدينة "ختسه" بالمقاطعة، وتضم 156 مقبرة تعود إلى عهد أسرة هان (202 قبل الميلاد - 220 م) وتسع مقابر من أسرة تشو الشرقية (770-221 قبل الميلاد)، مشيرا إلى أن المواد الأثرية التى تم العثور عليها فى المقابر شملت توابيت من الطوب وتماثيل فخارية.