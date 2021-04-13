جدة - نرمين السيد - ويرغب البعض فى حفظ أى محادثة من خلال إرسال سجل الدردشة إلى بريد المستخدم الإلكترونى، حتى يصبح هناك نسخة يمكن الرجوع إليها لاحقا. ولحفظ محادثات واتساب فى نسخة على البريد الإلكترونى، يجب القيام بتلك الخطوات وهى: -فتح الدردشة المراد حفظها سواء فردية أو جماعية. -النقر على اسم جهة الاتصال أو اسم المجموعة. -الضغط على نقل الدردشة. -تحديد ما إذا كان يريد المستخدم إرفاق الوسائط أو إرسال الدردشة عبر البريد الإلكترونى بلا وسائط. -فتح البريد الإلكترونى، والنقر على المزيد للوصول إلى الخيارات الإضافية. -- الدخول إلى عنوان البريد الإلكترونى المستخدم والنقر على إرسال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية حفظ محادثات واتساب فى البريد الإلكترونى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.