أجمل صور لـ الفلبينية سانيا لوبيز

جدة - نرمين السيد - وتألقت فى مجال الأزياء والموضة فى الفلبين حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء هناك. وتحرص على مشاركة متابعيها عبر إنستجرام إطلالاتها الأنيقة وأوقاتها المختلفة. وتنال صورها إعجاب متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 3 مليون فرد، لملامحها الجميلة وأزيائها البسيطة. وتشارك جمهورها أوقات طهيها، حيث أظهرت صورها مدى عشقها للمطبخ والبحر.

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