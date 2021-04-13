دراسة جديدة توضح أصل نشأة فانوس رمضان ومعنى «وحوى يا وحوى»

جدة - نرمين السيد - وقال ناصر، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن (عيد المصابيح) فى مصر القديمة كان فى شهر (ﻛﻴﻬﻚ) بالتقويم القبطى ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ( ﻛﺎ – ﻫﺎ – ﻛﺎ) بالتقويم المصرى القديمم ﻣﻦ 10 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺇﻟﻰ 8 ﻳﻨﺎﻳﺮ، وأطلق عليه هذا الاسم حيث كانت توقد (المصابيح – المسارج – الفوانيس .. وجميعها بذات المعنى) ليلا أمام المنازل ومعبد الإله أوزيريس فى "صالحجر" عاصمة مصر فى العصر الصاوى وموقعها حاليًا بمركز بسيون محافظة الغربية وتقدم له القرابين، موضحا أن هذا العيد هو أصل الفوانيس المضاءة ليلًا فى رمضان.

من جانبه، ألقى الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، الضوء على هذه الدراسة، مبينا الأدلة الأثرية على ذلك من اكتشاف مصابيح فى صالحجر صغيرة الحجم كنماذج للأطفال ومصابيح بسيطة مسطحة تشبه الطبق بها الزيت الممزوج بالملح ويخرج منه فتيل للإضاءة يطفو تلقائيا، موضحا أنه فى أحد المصادر تم وصف المصباح أنه يشبه الكوب (وهو ما يفسر كمية الأوانى على شكل كوب العديدة المكتشفة بالحفائر) ويظل مشتعلًا طوال الليل.

وقال إنه فى العصر البطلمىى، انتقل عيد المصابيح إلى مدينة إسنا ونقش بمعبد إسنا "أشعلوا المصابيح بكثرة داخل المعبد ودع الرجال والنساء يحتفلون ودع هذه المدينة كلها ترفع صرخات الفرح ولا ينام أحد حتى شروق الشمس" ثم امتد إلى كل المدن المصرية، ثم لاحقا بمعبد جوبيتر كابيتولينوس فى 12 من أغسطس من كل عام.

وأضاف ريحان أن هذا الشكل انتقل فى الممارسات الطقسية اليهودية فى صورة الشمعدان السباعى والخماسى، وفى المسيحية أوصى الأب ترتليان المسيحيين عدم إضاءة المصابيح فى أيام الاحتفال الرسمى بهذا العيد حتى اعتماد مصابيح الإضاءة والشموع كممارسات مسيحية بالقرن الخامس الميلادى، ثم انتقل هذا إلى العالم حيث يحتفل به الصينيون حتى الآن وكذلك مدينة بورتلاند فى شهر فبراير ويسمونه (مهرجان الأضواء).

وتابع الدكتور ريحان أن احتفال الأطفال فى رمضان بحمل الفوانيس مرددين عبارة "وحوى يا وحوى إياحه" وهم يحملون مصابيح مضاءة ليلا من الأصل المصرى القديم، فكلمة (إياحة) هى دمج لكلمتين وهم (إعح – حا ) والأولى بمعنى قمر مثل كلمة أحمس وتنطق (إعح – مس) بمعنى وليد القمر ويعد أحد الأسماء المنتشرة بصالحجر قديما، والكلمة الثانية "حا" وتعنى يمشى أو يتحرك وتطلق على الحمار قديما، ولا تزال تلك الكلمة تستخدم فى الأرياف لحث الحمار على المشى.

وأوضح أن تداخل الحرف الأول للكلمة الثانية مع الحرف الأخير للكلمة الأولى وقلبت العين ياء مع تواتر النطق ومعناها فى المجمل "القمر يمشى"، وجاء ذلك تفسيرا للجملة الأولى وحوى يا وحوى وأصلها ( واح اى – واح اى) وكلمة واح معناها يهنىء أو يطمئن و(اى) ضمير مقطع مضاف ليكون المعنى كاملًا ( اطمئن اطمئن القمر يمشى) لأنهم كانوا ينظرون إلى القمر وهو المصباح الأكبر ليلًا حاملين المصابيح الصغيرة فيلاحظون مسيرة فى السماء، وتعد تلك الملاحظة الأولى لأطفالنا عند متابعة القمر ليلًا والقمر له قداسة عند القدماء من أهل سايس.

وأشار ريحان إلى أن صالحجر (سايس) كمركز دينى كبير تعددت فيها الأعياد، حيث تم رصد 14 عيدا حتى الآن، منها الأعياد الأوزيرية فى شهر كيهك، وعلى ضفاف البحيرة المقدسة بصالحجر شاهد المؤرخ الإغريقى هيرودوت الاحتفالات المسرحية التى تمثل قصة أوزوريس ومعاناته والتى يسميها المصريون ( أسرار سرس ) وتدوم لثلاثة أيام.