مكسرات لميس.. اسمع أصل كلمات أغنية «حلو يا حلو»

جدة - نرمين السيد - وقالت لميس جابر إن البرنامج سيتناول فى موسمه الجديد أصل الكلمات المستخدمة بين أبناء الشعب المصرى، العامية منها، والفصحى، والشعبية.
واستهلت لميس جابر الحلقة الأولى من الموسم الجديد، بشرح أصل كلمات أغنية "حلو يا حلو.. فك الكيس وادينى بقشيش"، مؤكدة أنها تتكون من 5 لغات هى: القبطية، والفارسية، والتركية، واليونانية، والعربية.
ولفتت لميس جابر إلى أن كلمة "حلو" تنتسب إلى اللغة القبطية، أما بقشيشن فهى تركية الأصل بمعنى منحة أو عطية، وحل الكيس، فارسية، ورمضان كريم، عربية الأصل.
وأشارت إلى أن كلمة "فانوس" يونانسة الأصل، وتعنى الشيء المنير، مؤكدة أن معنى "وحوى يا وحوى إياحه"، تعنى استمر استمر أيها القمر، ويقصد بالقمر هنا هلال شهر رمضان المعظم.
وأوضحت لميس جابر إلى أن كلمة "بوز"، والتى نستخدمها كثيرا، مثل قولنا "أنت لاوى بوزك ليه"، أصلها فارسى، وتعنى "فم الحيوان".
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