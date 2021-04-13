أحمد يونس يقترح طريقة تشجع الأطفال على تعلم الصلاة فى رمضان

جدة - نرمين السيد - ونشر يونس صورا لابنه عبر "إنستجرام" أثناء تأدية الصلاة، مستعينا بالسجادة الناطقة لتشجيعه على الصلاة وتعليمه أن يصلى بسهولة.

وقال يونس : "لكل أب وأم موضوع السجادة الناطقة للأطفال دى حلوة جدا جدا .. بتعلم الطفل الصلاة بمنتهى السلاسة".

وأوضح كيفية استخدامها، قائلا: "الطفل بيحدد الفرض المطلوب صلاته .. بتقرأ القران وهو يقرأ وراها، وبتقول كل حاجه وهو يكرر وراها، وفيها قصار السور للحفظ، وكيفية الوضوء، ومواعيد الصلاة، والآذان والإقامة.. وألوانها جاذبة للطفل.. استغلوا الفترة دى لتشجسع الولاد على الصلاة .. كل سنة وحضراتكم بألف خير ورمضان كريم".

جدير بالذكر أن أحمد يونس يقدم برنامج "عمارة الحاج رمضان الموسم6"، الذى يذاع يوميا الساعة 5:40 قبل الإفطار، والإعادة 8:40 بعد الإفطار على الراديو 9090.