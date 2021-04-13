رمضان فى العالم: أغرب عادات الشهر فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت مى بعض العادات المعتادة لدى المصريين خلال شهر رمضان، وقالت: "الميزان دايما بايظ، الأم المصرية بتقعد أسبوع متطبخش قبل رمضان، كتير بيستنوا رمضان عشان النم قبل السحور والسهر فى الخيم الرمضانية".

وأشارت إلى أن المصريين يهتمون بفرحة أطفالهم من خلال غناء "أهوه جه ياولاد" والفوانيس، ولكن فى باكستان يتم تنظيم "فرح" وارتداء الأطفال الذين يصومون لأول مرة فى رمضان، بدل عريس وإقامة زفة كاملة بالغناء والرقص.



وأوضحت بعض العادات الغريبة فى باكستان منها حرب البيض المسلوق، والذى يعد من أهم الطقوس الباكستانية عند السحور.

وأضافت أن كل يوم تستضيف أسرة مختلفة فى باكستان للمسحراتى بعد أداء مهامه وإيقاظ الآخرين.

كما يتمتعون فى باكستان بدرجة عالية من الروحانية، حيث يتجمعون بالمساجد لأداء جميع الصلوات، ويقومون بتأجيل وجبة الإفطار نصف ساعة حتى الانتهاء من صلاة المغرب.

ولفتت مى إيهاب إلى اختلاف طرق الاحتفال برمضان من بلد لأخرى ولكن تتفق جمعيها فى فرحة انتظار وحلول شهر رمضان المبارك.

برنامج "رمضان فى العالم" يذاع يوميًا فى تمام الساعة 1.50 ظهرًا، ويُعاد الساعة 12.50 صباحًا.

ويتحدث برنامج رمضان فى العالم، عن شكل شهر رمضان فى 30 دولة، وما يُميز طابع كل دولة عن الأخرى فى الشهر الفضيل.