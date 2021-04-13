فيديو- أكلة سهلة.. ملوخية بالفراخ وشوربة لسان العصفور بالخضار المبشور

جدة - نرمين السيد - وقال الشيف حسن فى برنامج "أكلة سهلة" المذاع على الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، إنه يتم تحمير لسان عصفور مع معلقة زبدة أو زيت أبيض حتى يصل إلى اللون الذهبى ثم تضاف عليه شوربة الفراخ أو اللحمة مع إضافة الفلفل الأسمر والحبهان وورق اللورا، ويترك لمدة نصف ساعة حتى نضجه، ثم يتم وضع الجزر المبشور عليه، ويمكن وضع كوسة مبشورة أيضا.

وبالنسبة لطريقة عمل الأرز، قال الشيف حسن إنه يتم تحمير الشعرية حتى وصولها إلى اللون الذهبى ثم تضاف عليها شوربة الفراخ أواللحم وتترك دقائق ثم يضاف إليها كوبين من الأرز ويترك لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماما.

وبالنسبة لطبق الملوخية، أوضح الشيف حسن أنه يتم وضع كوبين شوربة مع الملوخية مع بعض الكسبرة ويتم تقليبها جيدا، وقبل الإفطار يتم وضع الثوم المحمر عليها ليصبح مذاقها جميلا ورائعا على المائدة.

وقال الشيف حسن إن طبق الفول من أهم الأطباق المحببة للمصريين على السحور، مؤكدا أنه مفيدا جدا للجسم خصوصا عندما تضاف إليه قليل من الطحينة، وأكل شرائح الخيار والطماطم مع، مشددا على الابتعاد المخلل والجبنة المالحة كونهما يتسببان فى عطش الشخص الصائم فى نهار رمضان.