الصين تحذر المنصات على الإنترنت من الممارسات المناهضة للمنافسة

جدة - نرمين السيد - أمرت هيئة تنظيم السوق فى الصين الشركات الكبرى على الإنترنت بإجراء عمليات تفتيش ذاتية لضمان الامتثال لقواعد المنافسة، وذلك بعد قرار تغريم شركة (على بابا) العملاقة للتجارة الإلكترونية 2.75 مليار دولار.





وقالت الإدارة الصينية لتنظيم السوق إنها حذرت ما يقرب من 36 شركة على الإنترنت من أجل التوقف عن استخدام ممارسات محظورة مثل إجبار البائعين على استخدام منصتهم بشكل حصرى. وأمرت الإدارة الشركات بإجراء عمليات تفتيش ذاتية فى غضون شهر واحد، محذرة من "عقوبة شديدة" لأى شركة لا تزال تنتهك القواعد. الجدير بالذكر أن فى فبراير الماضى أصدرت الصين إرشادات جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف منصات الإنترنت.

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