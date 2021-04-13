برمجيات الجوكر الخبيثة تخترق 500 ألف هاتف هواوى

جدة - نرمين السيد - وتعرضت تلك الهواتف لبرمجيات خبيثة تسمى الجوكر، حسب موقع "Tech Radar". وأصابت تلك البرمجيات بعض تطبيقات "Google Play"، حيث كانت تستهدف سابقا مستخدمى تطبيقات معينة ولكن تلك المرة استهدفت مستخدمى هواتف هواوى، وذلك عن طريق الدخول من الإعلانات. وتنكرت برمجيات Joker الخبيثة داخل 10 تطبيقات تبدو غير ضارة فى AppGallery، وقامت بإجراء أنشطة ضارة وغير طبيعية فى خلفية التطبيقات بدون علم المستخدمين.

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