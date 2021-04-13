تويتر يفتتح أول مكتب له فى القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع (يو اس نيوز) الأمريكى، أن القارة السمراء غير مستغلة لشركات التكنولوجيا، حيث يبلغ استخدام الإنترنت لكل السكان حوالى 39% مقابل متوسط عالمى يبلغ 59 %، وفقًا لشركة تحليلات الويب ستاتكونتر.
ونوه الموقع الأمريكى إلى أن معدل استخدام الإنترنت ينمو كل عام بفضل توسيع شبكات النطاق العريض للهواتف المحمولة بأسعار معقولة.
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