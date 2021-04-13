وقال الأزهرى: نبحر طوال شهر رمضان تحت عنوان حامل المسك ونقدم للمستمعين كل ما هو جميل وطيب ومعطر.. ستكون طوال الشهر لنا معايشة مع عدد من الأكابر مضيفا أنه فى كل حلقة سنرى المسك الذى ظهر من كل نبى من أنبياء الله .. هم صوت النور فى ضمير البشرية وفى سائر الأمم والشعوب.
وبدأ أولى حلقاته بلمحة وملخص من قصة سيدنا آدم وهو مشهد العلم، مشيرا إلى أن ملخص مسيرة سيدنا آدم " العلم" ربنا يقول: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً * قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ".
وشرح الأزهرى أسباب سجود الملائكة لنبى الله آدم، ونوه للقصة الجدلية فى سورة البقرة قال تعالى { وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِين}، ولفت النظر لنمط من السؤال يفترق بين سؤال الملائكة لما قالت: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا.."، وسؤال بنى إسرائيل، فسؤال الملائكة كان سؤال تعلم أما بنى إسرائيل فكان سؤال التفاف وخبث مؤكدا أن هناك فرقًا كبيرًا بين سؤال الشغوف وآخر متحايل وخبيث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة الأزهرى ومصطفى عاطف يقدمان أولى حلقات حامل المسك على الراديو 9090 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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