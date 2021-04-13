أسامة الأزهرى ومصطفى عاطف يقدمان أولى حلقات حامل المسك على الراديو 9090 

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، أولى حلقات برنامجه "حامل المسك"، مع المنشد مصطفى عاطف على الراديو 9090 الساعة 2 ظهرا.





وقال الأزهرى: نبحر طوال شهر رمضان تحت عنوان حامل المسك ونقدم للمستمعين كل ما هو جميل وطيب ومعطر.. ستكون طوال الشهر لنا معايشة مع عدد من الأكابر مضيفا أنه فى كل حلقة سنرى المسك الذى ظهر من كل نبى من أنبياء الله .. هم صوت النور فى ضمير البشرية وفى سائر الأمم والشعوب.

وبدأ أولى حلقاته بلمحة وملخص من قصة سيدنا آدم وهو مشهد العلم، مشيرا إلى أن ملخص مسيرة سيدنا آدم " العلم" ربنا يقول: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً * قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ".

وشرح الأزهرى أسباب سجود الملائكة لنبى الله آدم، ونوه للقصة الجدلية فى سورة البقرة قال تعالى { وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِين}، ولفت النظر لنمط من السؤال يفترق بين سؤال الملائكة لما قالت: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا.."، وسؤال بنى إسرائيل، فسؤال الملائكة كان سؤال تعلم أما بنى إسرائيل فكان سؤال التفاف وخبث مؤكدا أن هناك فرقًا كبيرًا بين سؤال الشغوف وآخر متحايل وخبيث.