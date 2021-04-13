رامبو وكراميلا.. بداية مشوقة لـ أول مسلسل إذاعى 3D على 9090

جدة - نرمين السيد - ومن خلال الحلقة نعرف قصة رامبو وكراميلا، حيث يعانى القط من فقدان ذيله، أما الكلب فتعرض لكثير من الكسور والإصابات.

وحكى الكلب رامبو لكراميلا عن أنه كان متزوجا من كلبة، وأنجب 5 كلاب، وقامت بخيانته، ودهست سيارة أولاده، وبدأ يتذكر مع القط لحظة بيعهم من المحل، وشرائهم من قبل "عمر وزوجته شيرين".

وفى عيد الزواج الأول بين عمر وشيرين، قررت الزوجة تقديم مفاجأة له بالذهاب إلى محل بيع الحيوانات لشراء كلب له، واستغل حديثها فى الهاتف واتفق هو أيضا على شراء قط لها.

وعند وصول الكلب والقط المنزل، كانت فرحة شيرين كبيرة وقامت بتسميتهم "رامبو وكراميلا".

مسلسل "رامبو وكراميلا" هو أول مسلسل إذاعى 3D فى الراديو، بتقنية الصوت المجسم والمؤثرات.

المسلسل بطولة شيكو، وهشام ماجد، وميرنا جميل، ويُذاع يوميًا فى تمام الثالثة عصرًا، ويُعاد الساعة 11 صباحًا.

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى، حيث دراما بين عالمى حياة القطط والكلاب، وعرض للأحداث فى جميع المراحل من الصراع بين حياتهما، وكذلك عرض لمشكلات وظواهر مجتمعنا وطرحها من خلال المسلسل.