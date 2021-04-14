هواوى تطلق برنامجًا جديدًا لدعم التطبيقات الناشئة بالشرق الأوسط وأفريقيا

جدة - نرمين السيد - أطلق قسم التطوير البيئى بمجموعة هواوى لأجهزة المستهلك، النسخة الأولى من برنامج "دعم التطبيقات الناشئة" فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذى تم تصميمه كالمبادرة الأولى من نوعها لدعم رواد الأعمال الجدد الذين أطلقوا تطبيقاتهم مؤخرا فى المنطقة.





ويعمل البرنامج على مساعدة رواد الأعمال على تنمية أعمالهم بزيادة عدد المستخدمين عبر إطلاق ودعم تطبيقاتهم على متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery، وهو ثالث أكبر متجر تطبيقات على مستوى العالم حيث يحتوى على أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهريًا فى 170 دولة.

وبعد دمج تطبيقاتهم فى متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery باستخدام منظومة خدمات هواوى Huawei Mobile Services Core (HMS)، ستستفيد الشركات المختارة من الدعم الموسع لفريق هواوى.

ويشمل الدعم العديد من المجالات، مثل تكامل التكنولوجيا لتقديم أفضل تطبيق عالى الجودة للمستخدمين، ووضع التطبيقات فى مواقع مميزة بشكل مجانى على متجر HUAWEI AppGallery لزيادة اكتساب المستخدمين، وأخيراً دعمهم عبر حملات تسويقية لتطبيقاتهم على منظومة هواوى المتكاملة.

ومن بين مجموعة واسعة من الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وأفريقيا من مختلف الصناعات، اختار فريق التطوير البيئى فى هواوى (HUAWEI Eco-development department) 15 تطبيقاً للانضمام إلى البرنامج لإطلاقها على متجر HUAWEI AppGallery خلال شهر أبريل.

وتتضمن معايير الاختيار الرئيسية للتطبيقات والشركات الناشئة عدة اعتبارات، منها مواقع المكاتب الرئيسية لتلك الشركات (يجب أن يتواجد المقر الرئيسى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)، ومرحلة دورة حياة التطبيق (المرحلة المبكرة)، وشعبية التطبيق بناءً على احتياجات المستخدمين فى فئة تطبيقات معينة.

وستتضمن النسخة الأولى من البرنامج تطبيقات من فئات مختلفة شائعة بين المستخدمين، مثل التسوق والتعليم والصحة واللياقة والتمويل والطعام والمشروبات والخرائط والملاحة والسفر.

ومع بداية شهر أبريل، يمكن لمستخدمى هواوى الاستمتاع بتطبيقات مثل Breadfast وHomzmart إلى جانب العديد من التطبيقات الأخرى، والتى ستكون جميعها متاحة للتنزيل من متجر HUAWEI AppGallery.

وتستهدف هذه المبادرة الجديدة تعزيز مكانة هواوى كشركة نشطة تدعم التحول الرقمى للصناعات والمؤسسات، التزاما بالاستراتيجية العالمية "المنصة + النظام البيئى" والتى تنمى التعاون مع مطورى التطبيقات لتلبية احتياجات المستخدمين.

وتلعب الشركات الصغيرة التى تتميز بالتطبيقات المحلية دورًا أساسيًا فى تطوير منصة HUAWEI AppGallery لصالح المستخدمين بشكل عام.