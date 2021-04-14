فى حفل الزفاف .. العروسة سرقت الذهب من زوجها وهربت ثم هرب المعازيم جميعا!

جدة - نرمين السيد - وكشفت صحيفة هندوستان اليومية الهندية أن عروسا هربت فى منتصف حفل زفافها، والذى تم تنظيمه فى أحد المعابد الهندية، فى قرية بحور بارال بمنطقة بارتابور فى ميروت بأوتار براديش، حيث تبين أن العروس والأوصياء وحتى الكاهن كانوا مزيفين خلال حفل الزفاف!

وذكرت الصحيفة، أن رجلا يُدعى ديفندرا من سكان منطقة حمدبور جومى فى مظفرناجار، قال إن أحد أصدقائه يدعى براديب أخبره أن هناك عائلة تبحث عن عريس لابنتهم، كما أرسل براديب صورة الفتاة إلى ديفيندرا.

ووافق ديفندرا على عرض الزواج، وتم تحديد حفل الزفاف فى بارتابور، وعندما وصل العريس إلى بحور بارال مع مليون روبية نقدية ومجوهرات، وفى منتصف حفل الزفاف وفى وجود 3 أشخاص من عائلة العروس، اختفت "العروس" فجأة بحجة الذهاب إلى المرحاض.

وبعدها فى وقت لاحق قامت امرأة، ادعت أنها عمة العروس بالهروب، بحجة البحث عن العروس، وأثناء الضجة، هرب أيضًا بقية المعازيم من عائلة العروس.

وفجأة وجد ديفيندرا نفسه وحيدا وسط المعبد، وحينها أدرك أنه تعرض للغش وقدم شكوى فى مركز شرطة بارتابور.