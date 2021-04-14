سحب 209 كرات مغناطيسية من معدة طفل بموسكو

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم؛ فإنه لم يستطع الجهاز الهضمى التعامل مع مثل هذا المنتج الخطير وقد بدأ الولد يعانى من نزف الدم، ولاحظ الوالدان ذلك وسلما ابنهما إلى أطباء معهد جراحة الأطفال الطارئة فى موسكو.

وأدرك الأطباء أن الكرات المغناطيسية لا تزال فى المعدة على الرغم من عددها الكبير، ويعنى ذلك أنه يمكن الاستغناء عن التدخل الجراحى، كما يمكن سحب الكرات المغناطيسية أثناء عملية التنظير باستخدام يد آلية خاصة.

ولكن اتضح لاحقا أن ذلك ليس بالأمر السهل. وكان يمكن أن تقطع الأطراف الحادة للكرات التى تشوهت نتيجة تعاملها مع عصير المعدة الغشاء المخاطى.

وكانت العملية صعبة واستغرقت ساعتين. لكنها تكللت نهاية المطاف بالنجاح. وأنقذ الصبى، وسحبت 209 كرات مغناطيسية من معدته.