نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالكورنيش وكوبرى الحدائق والمطرية

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه سالى سعيد وفادى إبراهيم، إن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

وأشار صابر، إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد ما عدا محور صفط.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة على عدد من القطاعات وخصوصا أعلى الوراق ودار السلام والبساتين للمتجه إلى منزل الأوتوستراد.

وأوضح وجود ازدحام بمحور 26 يوليو لارتفاع الكثافة المرورية أعلى ناهيا للمتجه إلى أكتوبر والشيخ زايد، لذلك يفضل استبداله بمحور روض الفرج.

بينما تنحصر الكثافات المرورية بمحافظة القاهرة فى بعض المناطق منها مل قبل مطلع كوبرى الطيران لوجود مصادمة هناك ولكن تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى وأعلى كوبرى المطرية ويفضل سلوك كوبرى سرايا القبة كبديل.

كما يوجد ازدحام بكورنيش النيل للقادم من روض الفرج والساحل إلى وسط المدينة لذلك يمكن سلوك شارع شبرا.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

ويذاع البرنامج الصباحى "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.