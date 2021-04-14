صور .. كيفية اختيار البنطلونات لصاحبات الجسم الكيرفى

جدة - نرمين السيد - ويعد البنطلون الشارلستون أفضل اختيار لأصحاب الأرداف الممتلئة، كما يتلاءم مع النحيفات والكيرفى، ويمنح الجسم مظهرا جذابا عند اختياره مع بنطلون جينز أو كلاسيكى بسيط.

ويعتبر البنطلون مرتفع الخصر الحل الأمثل للكثير من السيدات اللاتى تمتلكن أردافًا ممتلئة لأنه سيخفى الكثير من عيوب الجسم وإظهاره بشكل أفضل، كما أنه يحقق التوازن خصوصا عند ارتدائه مع قطعة علوية قصيرة.

ويساعد البنطلون الواسع "wide leg" فى منح شكل الجسم قوام متوازن، كما يمكن اختيار الموديل المطبوع إن كنت نحيفة وليس لديك أرداف ممتلئة بشكل مبالغ.

بينما البنطلون ذات القصة المستقيمة يساعد في الحصول على شكل أكثر جاذبية بالأرداف الممتلئة وذلك عند تنسيقه مع أى قطعة علوية سواء طويلة أو قصيرة، كما سيكون ملائم لك عند تنسيقه مع الملابس الكاجوال.

وتستعين بعض الفتيات من اختيار البنطلون الواسع ذو كسرات، لكونه أفضل خيار لذوق الفتيات ذات قوام الكمثرى.