تقنية جديدة لإعادة تدوير الكمامات وتحويلها إلى كراسى مدرسية

جدة - نرمين السيد - وتلجأ هيئة الخدمات الصحية إلى تصنيع تلك الكراسى من نفايات معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات والستائر الطبية، والتى طورتها مجموعة الضغط الحرارى التى تتخذ من كارديف مقراً لها، حيث يمكن للآلات ضغط أكياس معدات الوقاية الشخصية فى كتل بلاستيكية كبيرة قابلة لإعادة الاستخدام خلال ساعة.

وأشار موقع "ديلى ميل" إلى إمكانية جمعتلك الكتل التى يبلغ طولها 3 أقدام ومعالجتها، لتوفير المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المنتجات الأخرى مثل الصناديق والكراسى المدرسية.

وصممت تلك التقنية لضغط مادة البولى بروبيلين، وتعد هى مادة بلاستيكية شائعة الاستخدام فى معدات الحماية الشخصية، وتقليل حجم النفايات بنحو 85%، وتم تركيب آلات التدفئة الحرارية فى خمسة مستشفيات تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، بما فى ذلك مستشفى جلوسيسترشاير الملكى ومستشفى رويال كورنوال فى ترورو.

وأشارت مجموعة الضغط الحرارى إلى أنه من المقرر بالمستقبل القريب، أن تتلقى 11 مستشفى أجهزة إعادة التدوير الخاصة بها.

وقال مات رابسون، المدير البيئى لمجموعة الضغط الحرارى: "نحن نأخذ ما تم تحديده على أنه بلاستيك يستخدم مرة واحدة من مجرى نفايات مكلف للغاية بالنسبة إلى NHS"، مضيفا أن آلات إعادة التدوير تسترد البلاستيك وهندسته مرة أخرى إلى مصدر خامل من مادة البولى بروبيلين التى يتم إعادة استخدامها بعد ذلك فى منتجات متعددة.