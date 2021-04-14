صباحك ومطرحك.. الأبراج الفرعونية وأهم الصفات

جدة - نرمين السيد - وأشارت سالى سعيد خلال "صباحك ومطرحك" والذى يشارك فى تقديمه فادى إبراهيم، إلى أنهم قديما قاموا بالربط بين الآلهة المصرية القديمة التى كانوا يقدسونها والأبراج وذلك وفقًا للصفات الشخصية لكل إله.

وأوضحت أن الأبراج الفرعونية تتكون من 12 برجا والتى تتشابه مع الأبراج الغربية والصينية:

-برج حابى:

(من 1-7 يناير، و19-28 يونيو، و1-7 سبتمبر، و18-28 نوفمبر).

ويتميز أصحاب برج حابى بكونهم شخصيات مسالمة تميل إلى الاستمتاع بالحياه، ولكنهم يميلوا إلى الاندفاع فى حل مشاكلهم.

-آمون رع:

(من 8-21 يناير، و1-11 فبراير).

هم شخصيات قيادية ومصدر إلهام وتشجيع لمن حولهم، كما يتمتعون بالتفاؤل والقدرة على الحسم عند اتخاذ القرارات، ومن أبرز عيوبهم العند.

-موط:

(من 22-31 يناير، و8-22 سبتمبر).

شخصيات ذلك البرج تتميز بالتوازن والحنية والاهتمام بالآخرين وتقديم التضحيات، ويميلون هؤلاء إلى كتمان أحزانهم لعدم إزعاج الآخرين.

-جيب:

(من 12-29 فبراير، و20-31 أغسطس).

فهم أشخاص عاطفيون يتأثرون بأحزان غيرهم، ويميلون إلى الاستمتاعبالوقت بمفردهم، ولكنهم لم ينسوا مواقف الإساءة ضدهم.

-أوزوريس:

(من1-10 مارس، ومن 27 نوفمبر-18 ديسمبر).

جزء منه شجاع وجزء منه متردد، ويتمتع هؤلاء بالذكاء وتنفيذ الأوامر بدقة، ومن عيوبهم التسرع وقت الخطأ.

-إيزيس:

(من 11-31 مارس، و18-29 أكتوبر، و19-31 ديسمبر).

يتصف مواليد هذا البرج بالإخلاص والوفاء، كما أنهم لا يحبون الصراعات أو إساءة الفهم.

-تحوت:

(من 1-19 أبريل، و8-17 نوفمبر).

ومواليد هذا البرج لديهم قدرة كبيرة على حل المشاكل بحكمة، بجانب كونهم رومانسيين وعاطفيين، ويبحثون دائمًا عن علاقة مستقرة، بالإضافة إلى أنهم يتمتعون بذاكرة قوية، فهم لا ينسون الأشخاص الذين يفعلون معهم أشياء جيدة ويبقون ممتنين لهم.

-حورس:

(من 20 أبريل-7 مايو، و12-19 أغسطس).

يعد من الأبراج الأكثر شجاعة، كما أنهم شخصيات متفائلة وصريحة وصادقة.

-أنوبيس:

(من 8-27 مايو، و29 يونيو-13 يوليو).

يتمتع مواليد البرج بالوحدة فهم شخصيات إنطوائية تحرص على العيش فى هدوء وسلام، بالإضافة إلى أنهم عاطفيون للغاية، ويحرصون على إخفاء مشاعرهم عن الآخرين.

-ست:

(من 28 مايو-18 يونيو، ومن 28 سبتمبر-2 أكتوبر).

هم الأشخاص الأكثر مثالية بين الجميع، يسعون دائما إلى الكمال، كما أنهم متعددو المواهب، لا يحبون الركود ويسعون إلى التغيير، فضلاً عن كونهم يتقنون فن الاستفادة من الأخطاء، ولا يلتفتون كثيرًا إلى الماضى.

-باست:

يتميز مواليد البرج بالتوازن وإسناد الأمور إلى العقل، كما أن لديهم حدسا قويا وقدرة فائقة على الإقناع، فضلا عن كونهم حذرين للغاية.

-سخمت:

يبحث مواليد هذا البرج دائما عن القيم والأخلاق، ويحرصون على تحقيق العدالة، ما يجعلهم يحاولون قدر الإمكان تجنب ارتكاب الأخطاء، بالإضافة إلى كونهم شخصيات اجتماعية ومحبوبة من الآخرين بسبب صدقهم ومشاعرهم النبيلة.