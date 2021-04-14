الأشباح تظهر فيه نهارًا.. ولاية أمريكية تعرض سجنًا للبيع

جدة - نرمين السيد - واشتهر ذلك السجن بكونه أكثر السجون رعبا لحدوث به بعض الظواهر الغامضة، وفقا لما جاء فى أحدى الصحف الأمريكية.

وتم استخدام ذلك السجن من عام 1928 حتى 1968، والذى يتكون من 8 غرف نوم و8 حمامات على أرض تبلغ مساحتها ربع فدان، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وقيل عن ذلك السجن أنه "مسكون"، لإمكانية رؤية الأشباح وهى تتجول فى المنطقة خلال النهار.

وأشار أحد المختصين بالعقارات إلى أن السجن شهد العديد من الصراعات والقتل، وتداول أن لسجناء كانوا يبقون بمفردهم فى المبنى، وهو ما تسبب فى حدوث مواجهات عنيفة ودامية، طوال فترة تشغيل السجن، وقبل سنتين فقط من إغلاقه.

وذكر موقع "جيل جوست هانترس"، أن رئيسى شرطة تعرضا للقتل عندما حاولا إيقاف حادثتى سطو وسرقة فى المبنى خلال استخدامه فى القرن الماضى.