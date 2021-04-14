فيديو- طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة فى «أكلة سهلة»

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جدة - نرمين السيد -
وقال "حسونة" إننا لا نحتاج إلا 3 قطع لحمة، وبعض من لسان العصفور المتبقى من يوم أمس، أول أيام رمضان.
أكلة سهلة، برنامج إذاعى على الراديو 9090 يقدّمه الشيف حسن حسونة، يقدِّم من خلاله كل يوم أكلة سهلة على الفطار ولا تستغرق من الوقت كثيرًا، وسهلة التحضير.
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