سامسونج تطرح هاتف يحمى بيانات مستخدميه

جدة - نرمين السيد - ويعد هو ثانى الهواتف المسؤول عن حماية بيانات مستخدميه لتزويده بمجموعة شرائح أمان QRNG.
وأشار موقع "gsmarena" إلى أنه من المتوقع أن ينطلق الهاتف "Galaxy Quantum2" إلى الأسواق العالمية بدون مجموعة شرائح الأمان "QRNG" ويحمل اسم "Galaxy A82".
ويأتى "Galaxy A82" بشاشة تبلغ قياسها 6.7 بوصة وبجودة عرض 1440 بيكسل، وتحتوى على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل.
كما يحتوى هاتف Galaxy Quantum2 على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية بقوة 4500 ميللى أمبير ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.
وزودت سامسونج هاتف Galaxy Quantum2، بميزة رئيسية هى على شريحة تسمى Quantum ID، وتعد أصغر مولد للأرقام العشوائية الكمية فى العالم "QRNG".
وتعمل تلك الشريحة على توليد رموز عشوائية عن طريق التقاط ضوضاء بمصباح LED ومستشعر صورة CMOS، لاستخدامها مع التطبيقات والخدمات التى تتطلب طبقة آمان إضافية من خلال إنشاء أرقام عشوائية حقيقية لا يمكن التنبؤ بها وبدون نمط.
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