فيديو- رمضان فى العالم.. تقاليد غريبة فى موريتانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت: "نعرف كنافة رمضان.. فانوس رمضان.. زينة رمضان، إنما شعر رمضان دى غريبة ومش بتحصل غير فى موريتانيا، فقبل رمضان يتوجه الجميع إلى الحلاق لقص شعره زيرو، مش فى قبل العيد زى عندنا".
وأضافت: "محدش فى العالم كله بيعمل أفراح فى رمضان، حتى أعياد الميلاد اللى فى رمضان بتتنسى، إنما فى موريتانيا بيأجلوا الاحتفالات والأفراح لهذا الشهر.. بصراحة تنظيم الوقت عنده يدرّس".
وتابعت مى إيهاب: "المسحراتى عندهم شكله مختلف، هناك مافيش طبلة ولا العجوز اللى عارف أسامى الحارة، ففى موريتانيا الشباب هما المسحراتى ومش بطبلة.. لا بيجيبوا حلل ويخبطوها فى بعض يعنى هتقوم مفزوع من النوم".
واختتمت: "فى موريتانيا بيهتموا بالروحانيات والتراويح والمساجد تمتلئ عن آخرها فى الصلاة، الغريب إنهم مش بيقسموا القرآن على أجزاء زيينا، لا هناك بيقرأوا القرآن الكريم كله فى ليلة واحدة.. مش عارفة بيعملوها إزاى بس عاش والله".
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