جدة - نرمين السيد - تعتزم شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، إحداث تغييرات جوهرية على نظام الكاميرات الخاصة بهواتف "آى فون" الذكية المتوقع إطلاقها العام المقبل.





وقال المحلل "مينج تشى كيو"، فى مذكرة نشرها على موقعى "ماك رومرز" و"أبل إنسايدر"، إن أجهزة هواتف "آى فون" المتطورة التى يُفترض أنها ستكون من سلسلة هواتف "برو"، ستستخدم مستشعرًا أكبر بدقة 48 ميجابكسل للكاميرا الأساسية. واقترح أن تبدأ هواتف "آى فون" التى يتوقع إطلاقها فى 2023 فى استخدام مجسات للتعرف على "هوية الوجه" يتم تركيبها تحت سطح شاشة الهاتف كطريقة للتخلص من ثقب الشاشة، مشيرا إلى أن تشكيلة خط منتجات هاتف "آى فون" 2022 ستشهد انخفاضًا فى خيارات حجم الشاشة، حيث سيتم وقف إنتاج طرز ذات شاشات العرض بمقاس 4ر5 بوصة، وستلتزم "أبل" بشاشات 1ر6 بوصة و7ر6 بوصة فى الطرز الأخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أبل» تعتزم تزويد هواتف iphone المقبلة بكاميرات ذات دقة 48 ميجابكسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.