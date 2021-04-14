وفاة مدبر أكبر عملية احتيال استثمارى فى تاريخ الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت سكاى نيوز، نقلا عن أسوشيتد برس، فإن برنارد توفى لأسباب طبيعية، وكان مادوف يقضى عقوبة بالسجن لمدة 150 عاما فى مركز رعاية تابع لسجن فيدرالى بولاية كارولاينا الشمالية، حيث كان يعانى من قصور كلوى، حسب ما ذكر أحد محاميه.

وكان مادوف قد اتهم بالاحتيال للاستيلاء على نحو 65 مليار دولار من أموال المستثمرين فى الصناديق الاستثمارية التى كان يديرها، ومن بين التهم التى أقر بها مادوف، فى عام 2009، الاحتيال والسرقة والحنث باليمين وغسيل الأموال.

واحتال برنارد مادوف على المستثمرين، من خلال خلق حسابات وهمية لإقناعهم بإمكانية تحقيق أرباح مرتفعة، بينما كان يقوم فى واقع الأمر بإعطائهم أرباحا من حسابات مستثمرين قدامى.

واستهدفت عمليات احتيال مادوف 37000 شخص فى 136 دولة على مدى 4 عقود، قبل أن يتم اعتقاله عام 2008.