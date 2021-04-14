قصة ابتهال يا أيها المختار للشيخ طه الفشنى.. حلى ودنك على الراديو 9090

جدة - نرمين السيد - وقال مصطفى: "الشيخ طه الفشنى ملك الإنشاد الدينى، ومؤسس ويعتبر من عظماء جيله وفن الابتهال فى مصر".

وأضاف: "يعتبر يا أيها المختار من أشهر الابتهالات للشيخ طه الفشنى، لأنه قالها فى حضور الملك فاروق، ثم اختفت بعدها لفترة، وهى من تلحين الشيخ زكريا أحمد".

وتابع: "الفشنى ولد سنة 1900 فى مركز الفشن بمحافظة بنى سويف والتحق ببطانة الشيخ على محمود فى القاهرة، وعين مؤذنا لمسجد الحسين، كما كان دائما ما يرتل القرآن الكريم فى مسجد السيدة سكينة".

وقدم عددا من الابتهالات والتواشيح الدينية، منها ابتهال مولاى صلى وسلم دائما أبدا للشيخ أحمد جلمام، وأيضا ابتهال يا أيها المختار.

ويُقدم عبد الفتاح مصطفى للموسم الثامن على التوالى، برنامجه حلى ودنك على الراديو 9090 فى رمضان هذا العام.

فى برنامج حلى ودنك تستمع إلى إنشاد دينى، ومديح، ومواويل، وذكر نبوى، وتواشيح، وأدعية دينية، ويستضيف البرنامج عددًا من المشايخ والمنشدين أصحاب الأصوات الرائعة.

ويُذاع البرنامج من الأحد إلى الخميس، فى تمام الساعة التاسعة مساءً ولمدة ساعة.