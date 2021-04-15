ستوديو 9090: العصر الذهبى هيتحقق بالجيل من سن 15 لـ30 سنة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية إيمان مختار، أن الأجيال الجديدة تتعلق بأعمال فنية جديدة، مشيرة إلى أنه حتى الشيوخ هذه الأيام أصبحوا يتحدثون مع الجيل الجديد بطريقته.

من جهته، قال أحمد خيرى: "العصر الذهبى هيتحقق بالجيل ده على فكرة، يعنى الجيل الصغير ده من سن 15 لـ30 سنة هو جيل متحرك ومتطور، ودايما طول الوقت عنده حاجات بيحبها إحنا برده بنحبها".

ونوهت إيمان: "إحنا زمان لما كنا بنشتكى من البطالة، يقولك الشباب قاعد مستنى الوظيفة بيعملوا إيه اتخرج ومستنى الوظيفة، لكن دلوقتى الشباب بيشتغلوا، من خلال السوشيال، والشباب برضه بيجرى من هنا ويشتغل فى الشركة دى ودى"، ليرد عليها خيرى قائلا: "إذا الجيل مبقاش مستنى الوظيفة زى زمان وجو التعيين".

ستوديو 9090، يُذاع فى تمام الساعة 11 مساءً، وهو برنامج حوارى مع نجوم السياسة والمجتمع والفن، ذو طابع خاص، يناقش السهرات والحفلات الرمضانية، والمسلسلات الدرامية، ويناقش أهم شخصية داخل كل مُسلسل.

ويستعرض البرنامج أكثر الحلقات الدرامية والبرامج التى ارتبط بها المصريون منذ صغرهم فى شهر رمضان.

ويُقدم كل مذيعى الراديو 9090 يوميًا على الهواء ولمدة ساعتين فى رمضان هذا العام، برنامج ستوديو 9090.

ويناقش ستوديو 9090 السهرات والحفلات الرمضانية، والمسلسلات الدرامية، ويناقش أهم شخصية داخل كل مُسلسل.