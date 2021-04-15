شمعة تقتل أما ورضيعتها فى جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "The Sun" البريطانية، فى تقرير لها: "كانت الأم "أماندا بويسن" وابنتها "كايلا" نائمتين وقت اندلاع الحريق المروع، وعُثِر على جثتيهما متفحمتين وسط الرماد بعد أن حاول جيرانهما السيطرة على ألسنة اللهب وإنقاذهما".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مالكة العقار السكنى، الذى كانت "بويسن" تقيم فيه برفقة رضيعتها، قولها، إن الكهرباء انقطعت قبل خلود الضحيتين للنوم مباشرة وهى تعتقد أن الأم أشعلت شمعة للحصول على إضاءة وتركتها مشتعلة، وهو ما أدى إلى نشوب الحريق، مؤكدة أن الجيران بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ الضحيتين لكن دون جدوى.