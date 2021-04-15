جدة - نرمين السيد - وتختلف تصميمات البدل الرسمية وطرق تنسيقها وأوقات ارتدائها بأسلوب محتشم فى 2021. ويمكن الاستعانة بالبدل الرسمية بألوان الباستيل لارتدائها فى فصل الربيع 2021، حيث يمكن ارتداء معطف البليزر وبنطلون باللون الأصفر الباستيل مع قميص بنفسجى بدرجة الباستيل وربطة للعنق مصممة باللون الزهرى المطبع. وفي 2021 ظهرت بإطلالة مميزة ببدلة الكاروهات المصممة باللون البنفسجي المزين بخطوط زهرية مع معطف كلاسيكى بذات القماش، وتنسيقها مع حذاء ذو كعب عالى باللون الأسود. ولعشاق اللون الزهرى يمكن الاستعانة به مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض وحذاء رياضى، إلى جانب حقيبة بنية مطبعة بأسلوب ناعم وأنيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. طريقة ارتداء البدل الرسمية فى ربيع 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.