صباحك ومطرحك يحذر من عزومات نهاية الأسبوع دون الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - تناولت حلقة اليوم الخميس من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامية سالى سعيد والإعلامى فادى إبراهيم، عزومات نهاية الأسبوع الأول فى شهر رمضان المبارك.





ونصح فادى، المواطنين، بالتباعد الاجتماعى وأخذ الإجراءات الاحترازية خلال عزومات نهاية الأسبوع، محذرا من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة. كما حذرت سالى من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، على أن تعود للانخفاض لاحقا. وأوضح فادى أن درجات الحرارة المتوقعة كالتالى: العظمى الصغرى القاهرة 30 16 الإسكندرية 24 15 بورسعيد 23 16 شرم الشيخ 32 20 الغردقة 31 18 مرسى علم 30 18 الفيوم 31 16 بنى سويف 32 16 المنيا 32 16 أسيوط 33 17 سوهاج 33 17 قنا 34 18 الأقصر 35 19 أسوان 35 20 ويذاع برنامج "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.

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