نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. تجنب صعود كوبرى أكتوبر ومحور صفط

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية فى "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامية سالى سعيد والإعلامى فادى إبراهيم، أن هناك كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين نتيجة حادث تصادم بمنطقة العباسية، وجارٍ رفع طرفى المصادمة وتسيير حركة المرور، موضحا أن هناك أحجام مرتفعة أيضا بمطالع كوبرى أكتوبر وشارع صلاح سالم ويفضل سلوك نفق الأزهر، أو شارع لطفى السيد.

كما نصح صابر، القادمين من منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة، عدم صعود كوبرى أكتوبر تجنبا للزحام، مشيرا إلى أن ميدان الشهيد عبد المنعم رياض به كثافات مرتفعة، ويفضل سلوك شارع رمسيس، أما القادم من شارع شبرا وأحمد بدوى يفضل سلوك نفق السبتية.

محمد صابر

كما نصح صابر، المتواجدين أعلى كوبرى أكتوبر، بالنزول فى منطقة غمرة، والسير بشارع رمسيس لتجنب الأحجام المرورية المرتفعة بالكوبرى، مؤكدا أن هناك بعض الأحجام المرتفعة بكوبرى الملك الصالح فى اتجاه وسط المدينة ويفضل سلوك الأوتوستراد، وتنحصر الأحجام بمحور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى اتجاه ميدان لبنان، مشيرا إلى أن باقى القطاعات تعمل بشكل طبيعى.

وفى محافظة الجيزة، أوضح صابر، تواجد بعض الأحجام أعلى محور صفط اللبن فى اتجاه جامعة القاهرة وشارع ثروت، مشيرا إلى أن الحركة مرضية تماما باستثناء المناطق المذكورة.

وأكد صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد ما عدا محور صفط.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية.

ويذاع برنامج "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.