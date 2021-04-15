واتساب يطرح خاصية جديدة لمستخدميه

جدة - نرمين السيد - وتتاح تلك الميزة للمحادثات الفردية والمسؤوليين عن واتساب حتى الآن.
وجاء تقرير فى "WaBetaInfo" يشير إلى توفير تلك الميزة قريبا لكل أعضاء مجموعة واتساب، وقد طرح تطبيق المراسلة الفورية المملوك لفيس بوك أحدث إصدار تجريبى على إصدار Android 2.21.8.7 حيث تم رصد الميزة القادمة.
وأشار التقرير إلى أن واتساب يطرح إمكانية تبديل الرسائل المختفية من أى فرد بأعضاء المجموعة إذا لم يقم المسؤول بتعطيل هذا الاحتمال، أى ذلك يعنى توفير تلك الخاصية لكل أعضاء المجموعة ويظهر أنه تم تحديث خيار "تعديل معلومات المجموعة" ليعكس التغييرات الأخيرة.
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