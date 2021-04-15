بالرغم من سنه .. رجل صينى مسن يجرى مسافة 400 متر يوميا

جدة - نرمين السيد - ويبلغ عمر ذلك الرجل المسن 81 عاما، وبالرغم من ذلك إلا أنه لا ينقطع عن جرى مسافة 400 متر مهما كان طقس اليوم.

ويحرص المسن الصينى على تسجيل وقت الجرى اليومى فى دفتر خاص به، وفقا لما جاء فى شبكة "شبكة تلفزيون الصين الدولية".

وبالرغم من كبر سنه إلا وأنه يلتزم بممارسة الجرى يوميا، لإنعكاس فائدته على صحته.

يذكر أن هناك بيانات رسمية بها توقعات بارتفاع عدد المسنين فى العاصمة الصينية بكين ممن هم فى سن الـ 60 عاما فما فوق، خلال السنوات المقبلة، ليبلغ حوالى 5 ملايين نسمة بحلول عام 2025.