فيديو- اسمع منى.. حكاية إنشاء مترو الأنفاق

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب إن الإنسان استخدم الحيوانات فى التنقل منذ فجر التاريخ وذلك وفر له الوقت والجهد، ثم تطورت إلى صناعة العربة الكارو، ثم ظهر الحانطور وكان ذلك من خلال الإيطاليين، واستمر "الحانطور" فترة طويلة، ثم حدث الترام الكهربائى إلى القاهرة، ثم دخل السيارة، ثم ظهرت أتوبيسات هيئة النقل العام.

وذكرت أنه فى عهد الملك فؤاد اقترح المهندس سيد عبد الواحد المتخصص فى وسائل النقل إنشاء أول مترو أنفاق فى مصر، إلا أن الملك فؤاد كان قلقا من هذا المشروع وتأثيره على المبانى فى القاهرة.

ولفتت إلى أنه فى عهد جمال عبد الناصر أحضر خبراء من فرنسا لوضع تصور لإنشاء مترو الأنفاق، ولكن المشروع توقف بسبب حدوث بعض الأزمات الاقتصادية، وفى عهد الرئيس السادات تم الاستعانة ببعض خبراء النقل الأجانب، والذين وضعوا مخططا للمناطق التى سيتم إنشاء مترو الأنفاق بها والتى توقعوا أنها ستكون أكثر ازدحاما فى المستقبل، إذ خططا أن يكون المترو مكون من خطين، الأول من "باب اللوق إلى ترعة الإسماعيلية"، والثانى من"بولاق أبو العلا إلى القلعة".



وأضافت أنه فى عام 1987 افتتاح أول خط مترو "حلوان – المرج" والذى كان نقلة حضارية كبيرة فى وسائل النقل بمصر، ثم تلاه الخط الثانى "شبرا الخيمة – المنيب" ثم الخط الثالث والذى يشمل محطة هليوبوليس والتى تعد أكبر محطة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، ومحطة عدلى منصور التبادلية والتى ستكون حجر الأساس للقطار الكهربائى.

وأشارت إلى أنه تم التخطيط بالفعل للخط الرابع للمترو والذى سيكون من سيربط منطقة "الهرم" بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك الخط الخامس من "المعادى إلى التجمع"، والخط السادس من "الأميرية" إلى التجمع، موضحة أن هناك توجيهات وجهود تبذل لإدخال مترو الأنفاق إلى المدن الكبرى فى مصر.