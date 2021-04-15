أكلة سهلة .. طريقة تحضير كفتة الحاتى على وجبة الإفطار

جدة - نرمين السيد - وقال حسونة لمستمعيه خلال حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "أكلة سهلة" أنه يجب معرفة مكونات الكفتة حتى تعد جيدا، أى عند تحضير كيلو كفته يجب إحضار نصف لحمة حمراء ونصف دهون وفرمهم جيدا، كما حذر من إضافة بصلة مبشورة عليها لأن ذلك يسهل من فكها.

وتابع نصائحه وقال إنه يجب تتبيل اللحمة بالملح والفلفل عند فرمها أول مرة، ثم فرمها مرة أخرى ووضعها فى الثلاجة يوم كامل أو الفريزر لمدة 3 أو 4 ساعات عند الرغبة فى استخدامها بنفس اليوم.

وواصل: ثم نخرجها لتحضيرها ووضعها على السيخ بصينية بها مادة دهنية سواء سمنة أو زبدة وتدخل الفرن أو على الفحم بنار متوسطة، واقترح تحضير الأرز بجانبها مع سلطة طحينة وشيبسى معد فى المنزل.

أكلة سهلة، برنامج إذاعى على الراديو 9090 يقدّمه الشيف حسن حسونة، يقدِّم من خلاله كل يوم أكلة سهلة على الفطار ولا تستغرق من الوقت كثيرًا، وسهلة التحضير.