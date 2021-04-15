شاومى تستعد لطرح هاتف مخصص للألعاب بسعر رخيص

جدة - نرمين السيد - وسيأتى هاتف شاومى الجديد ضمن فئة الهواتف الرائدة من شاومى على غرار سلسلة Black Shark، كما سيحصل على جميع الميزات التى اعتادت الشركة الصينية على أضافتها لأجهزة الألعاب المميزة التابعة لها، وفقا لموقع "gizchina".

ومن المقرر أن يصل تصميم ومواصفات النموذج الأول إلى الأسواق فى نهاية الشهر الجارى.

وتتوقع شاومى أن هاتف ألعاب ريدمى سيحتوى على مزايا تجعله ينال شعبية كبيرة فى مجال هواتف الألعاب، بالإضافة إلى طرحه بسعر رخيص.

وقال لو وى بينج، مدير عام شركة ريدمى، أن عام 2021 ستكون الألعاب الرياضية الإلكترونية على الهاتف المحمول ساحة المعركة الرئيسية التالية التى ستنافس فيها الشركة، حيث أن هواتف الألعاب لديها طلب قوى على مستخدمى Redmi، لذلك قررت الشركة تصميم هاتف الألعاب ذكى الخاص بالعلامة التجارية، وسيكون الهاتف الرائد الأخف وزنا والأنحف فى السوق.

وجاءت بعض التسريبات التى تشير أن هاتف ألعاب ريدمى يحتوى على بطارية بقوة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.

كما يتمتع بشاشة Samsung E4 من نوع AMOLED ، والتى ستدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزا فى الثانية، مع قارئ بصمات الأصابع على الإطار الجانبى للهاتف.