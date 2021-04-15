رمضان فى العالم.. تقاليد غريبة فى السودان

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جدة - نرمين السيد - وقالت "فى السودان يقوموا بتخزين الطعام مثل المصريين لكن لديهم عادات أخرى مختلفة، على سبيل المثال يجب أن يقوموا بتكسير جميع الأوانى القديمة قبل رمضان وشراء الجديد منها".
وأضافت "لا يمكن أن يقوم أى شخص بالإفطار بمفرده أو حتى مع أسرته فى المنزل فى رمضان، القرية جميعها يجب أن تجلس للإفطار معا فى الشارع، أما الأطفال فيتم إفطارهم قبل الكبار كنوع من التكريم على صيامهم، ومدفع الإفطار يضرب عند كل آذان مغرب وقبل الفجر".
وتابعت مى إيهاب "يقوم المواطنين بإيقاف السيارات لإفطار جميع الركاب، أما النساء فقبل رمضان بشهر يجب أن يتجمعوا فى الحى ليقوموا بصنع مشروب يسمى الحلو المر، ويقوموا بإرساله فى طرود للسودانيين المغتربيين وللفقراء، أما بعد الفطار يجتمع الجميع فى المساجد لحضور صلاة التراويح".
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