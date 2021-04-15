فيديو- حامل المسك.. قصة سيدنا إبراهيم وتسميته بأبى الأنبياء

جدة - نرمين السيد - تناولت حلقة اليوم من برنامج حامل المسك، المذاع على راديو 9090، من تقديم الدكتور أسامة الأزهرى، والمذيع مصطفى عاطف، مكانة سيدنا إبراهيم عليه السلام فى القرآن الكريم والسنة.





وأوضح الأزهرى، أن هناك مزايا تخص سيدنا إبراهيم، منها أن الله جعله أبا للأنبياء، ليس فقط أبوة جسدية، وإنما أبوة معنوية باطنة، حيث ادخر الله فيه ملامح من العطاء والفضل والهدايا حتى تجتمع عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الأزهرى، إن الله سبحانه وتعالى ذكره فى التشهد عند المسلمين، لأن هناك وجه شبه بين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، وهو بروز معنى الهداية العامة للخلق جميعا، حيث أن سيدنا إبراهيم بعث إلى الخلق عامة، ولذلك لقب بأبى الأنبياء.

وقال الأزهرى، إن هناك 20 نموذجا فى التاريخ الإسلامى لقبوا بأنهم كانوا "أمة"، مشيرا إلى أن العلماء كانوا يقولون دائما إن هناك فرد أمة جمع فيه الله كل الكمالات، وهناك أمة فرد لم تمزقها الشائعات والكراهية، حيث اجتمعت القلوب على معنى واحد، ونعم يمكن الإنسان أن يكون أمة.

وأشار إلى أن هناك نوعان من أمراض القلب، أن يكون مريضا بالشبهة وهو الذى يتشكك فى كل الأمور، فهو قلب يعانى دائما، وآخر مريض بالشهوة، مؤكدا أن علاج مريض الشبهة هو اليقين والعلم والأدلة والحجج والمعرفة والاستدلال وكثرة الذكر، أما علاج المريض بالشهوة فهو الصبر والتعفف.

وأوضح أن سيدنا إبراهيم استوفى جميع شروط الإمامة فجعله الله إماما للناس، وأصبح يذكر فى جميع صلوات المسلمين.

ويقدم الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، برنامج "حامل المسك"، مع المنشد مصطفى عاطف على الراديو 9090 الساعة 2 ظهرا.