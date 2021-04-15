كلام محترم.. أحمد الطاهرى: الإرادة أهم ما يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات

جدة - نرمين السيد - وأشار الطاهرى، خلال برنامج "كلام محترم" المذاع عبر "الراديو 9090"، اليوم الخميس، إلى أن جميع المخلوقات تأكل وتشرب وتتكاثر وتشعر وتتمكن من التعبير عن شعورها.

وأضاف "الكلب عنوانه الوفاء، والحصان بيحس إن صاحبه مش موجود"، مستعينا بقصة الدكتور مصطفى محمود فى كتاب "رأيت الله"، وهى قصة الأسد سلطان الذى افترس مدربه بعد عرض الفقرة وبعدها دخل فى اكتئاب ورفض الأكل والشرب وبدأ "يعض" بأنيابه يده التى نشبت فى صاحبه حتى نزف ومات.

وقال إن الإنسان عبارة عن مجموعة من المعجزات، التى أهمها هى قدرته وإرادته، معلقا: "إذا أراد الإنسان بعزم .. سخرت له كل الأشياء، والإنسان لو ملك إرادته ملك نفسه".

وأوضح الطاهرى أن الإرادة تميز فردا عن آخر بنفس الظروف والحلم، كما أن هناك الكثير بظروف أقل ولكنهم يتمكنون من تحقيق أحلامهم.

واستعان بتجربة "روز اليوسف" ليحكى عن الإرادة مهما كانت الظروف، وقال إنها كانت طفلة فقدت أهلها منذ الصغر، وأخذها الجيران لتربيتها وبعدها قررت العائلة ذهاب تلك الطفلة إلى أمريكا مع صديق الأسرة، ولكن لم تستكمل الطفلة رحلتها بل قررت الهروب والذهاب إلى الإسكندرية بمفردها وانبهرت بالفنون الموجودة هناك، ثم انضمت إلى مجال المسرح وأصبحت من أهم النجوم فيها.

ويواصل بأنه بعدها قام مخرج المسرح باللجوء إلى نجمة صغيرة لتقوم ببطولة مسرحية، وتحداها أن انسحابها قد يتسبب فى اختفاء اسمها من أذهان محبيها، وبعدها تركت المسرح واتجهت للعمل فى مجالات بعيدة عنه حتى أسست مجلة بـ اسمها وأطلقت عليها اسم "روز اليوسف"، وأصبحت تلك المجلة من أشهر المجلات ومنارة للجميع واستمر اسمها موجودا حتى الآن.