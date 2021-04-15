سونى تطرح هاتفها الجديد Xperia 10 III

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف "Xperia 10 III" بشاشة من نوع "OLED" والذى يأتى بقياس 6 بوصات،مع دعم تقنية HDR 10.
ويتميز الهاتف بكاميرا رئيسية تصل دقتها إلى 12 ميجابيكسل، وعدسة مكافئة 27 مللميتر، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة تليفوتوجرافى بدقة 8 ميجابكسل، مع عدسة مكافئة بقياس 54 ميللميتر.
ويحتوي هاتف Xperia 10 III، على بطارية بقوة 4500 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.
ويأتى الهاتف بـ 4 ألوان هم الأزرق والأبيض والأسود والوردى، ولم يتم الكشف عن سعره.
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