محمد على خير يتحدث عن مبادرة تاكسى الخير فى حلقة جديدة من ولاد أصول

جدة - نرمين السيد - حكاية صاحب سيارة تاكسى وهو محمد فاروق، والذى يقوم بإيصال مرضى السرطان، وبالتحديد مرضى مستشفى سرطان الأطفال، وصمم مكتبة فى سيارته لتسلية الأطفال فى حالة كان المشوار طويلًا.

وعن سبب مشاركته فى مبادرة تاكسى الخير، أكد أن والدته توفيت نتيجة مرض السرطان، لذلك قرر تخصيص جزء من يومه لخدمة مرضى السرطان.

وانتقل محمد على خير إلى الحديث عن الإسكندرية، وتاكسى إبراهيم محمود الشهير بأشرف، والذى قال عن فكرة تاكسى الخير إنه يشعر بسعادة كبيرة وكانت والدته تنصحه بعدم الحصول على أجرة من كبار السن والمرضى، وقرر تشغيل التاكسى فى خدمة المرضى طوال الأسبوع من 4 عصرًا حتى الواحدة صباحًا ماعدا الأحد.

وحكى أنه قام بتوصيل شاب ووالده للمستشفى وأصر على دفع الأجرة، ولكنه رفض رغم مقدرة الشاب ووالده، ليؤكد أنه لا يحصل على الأموال من الغنى ليتعلم ويساعد الفقير.

وفى بنها طلبت سيدة من سائقى تاكسى أن يوصلوها إلى المستشفى للحاق بجلسة غسيل كلى، ومن هنا فكروا فى تأسيس مشروع لتوصيل المرضى للمستشفيات مجانًا.

واختتم محمد على خير حديثه قائلًا إنه رغم أن المبادرة غير رسمية وأهلية، إلا أنها موجودة فى كل محافظات مصر، والخير الذى لا نعرفه أكثر من الذى سمعنا عنه، مؤكدًا أن هؤلاء هم ولاد الأصول.