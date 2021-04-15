يعود لزمن الحرب العالمية الأولى .. بيع أعلى وسام عسكرى بريطانى

جدة - نرمين السيد - وحسب لوكالة BBC البريطانية، منح ملك بريطانيا جورج الخامس الوسام العسكرى للجندى جيمس تاورز فى 8 مايو 1919 تكريما لبطولته خلال الحرب العالمية الأولى بعد أن تمكن من نقل رسالة سرية إلى وحدة أخرى تحت نيران العدو، ونجح تاورز فى تنفيذ المهمة الموكلة إليه على الرغم من مقتل خمسة من زملائه. ولم يتم الكشف عن هوية المشترى حسب BBC.

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