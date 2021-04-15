حلى ودنك على الراديو 9090.. رؤيا مصطفى الأكرت التى جعلته منشدا

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ منتصر الأكرت، إنه من الصعيد وبالتحديد من أرمنت بالأقصر، مشيرا إلى أنه فى الأساس بدأ كقارئ وليس مبتهل، حيث كان يصعد للقراءة منذ عمر 12 عاما.

وتابع: "وأنا عندى 17 سنة شفت رؤيا منامية، وكنت ماسك مايك وبمدح النبى، ولما عرضت الرؤيا على أحد الصالحين قالى انت هتبقى مداح الرسول".

وأضاف: "الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مفيش حد هيبقى زيه، هو نفحة من عند ربنا لن تكرر"، مشيرا إلى أن الشيخ سيد النقشبندى أيضا لن يتكرر.

وأنشد الشيخ منتصر الأكرت، ابتهال رمضان أهلا للشيخ سيد النقشبندى: "رمضان أهلاً مرحباً رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن، بالنور جئت وبالسرور ولم يزل لك فى نفوس الصالحين مكان، يتلون آيات الكتاب وما لهم إلا بآيات الكتاب آمان، فظلامهم حتى نهايته تقىً وصباحهم من بدره إيمان"، كما أنشد أيضا عددا من الأناشيد والابتهالات الدينية على مدار الحلقة.

ويُقدم عبد الفتاح مصطفى للموسم الثامن على التوالى، برنامجه حلى ودنك على الراديو 9090 فى رمضان هذا العام.

فى برنامج حلى ودنك تستمع إلى إنشاد دينى، ومديح، ومواويل، وذكر نبوى، وتواشيح، وأدعية دينية، ويستضيف البرنامج عددًا من المشايخ والمنشدين أصحاب الأصوات الرائعة.

ويُذاع البرنامج من الأحد إلى الخميس، فى تمام الساعة التاسعة مساءً ولمدة ساعة.