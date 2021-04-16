آبل تتخلى عن صناعة مينى آيفون بدءًا بعام 2022

جدة - نرمين السيد - وقال كو، فى بيان للمستثمرين، إن شركة آبل تخطط لاصدار نسختين من موبايل آيفون بأحجام 6.7 بوصة و6.1 بوصة.
وتشير توقعات كو إلى أن شركة آبل ربما تتراجع عن إصدار المزيد من نسخ موبايل الآيفون "مينى 12" الذى يتسم بأنه قليل التكلفة والذى أصدرته آبل فى عام 2020 بناء على طلبات مستخدمى هواتف الآيفون.
ولفت إلى أن قرار آبل بالتراجع عن إنتاج نسخ مصغرة من موبايلات الآيفون يرجع إلى ضعف مبيعات "آيفون مينى 12" بالمقارنة بمبيعات الآيفون الذى تتميز بأحجام أكبر للشاشة وبطارية أقوى.
وأضاف المحلل أن التحديثات الجديدة على موبايلات الايفون تتضمن جودة عالية جدًا للصورة باستخدام مكونات للكاميرا تعطى عدد وحدات 48 ميجا بيكسل، بالإضافة لتقنيات لقطات الفيديو، مؤكدًا أن الموبايلات الجديدة التى ستصدرها آبل فى العام القادم ستحمل اسم "2h22".
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