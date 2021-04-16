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ونقدم فى هذا التقرير، كيفية الاشتراك فى التطبيق بطريقة بسيطة وسهلة لا تتجاوز الـ5 دقائق.
أولاً: ادخل على صفحة www.watchit.com أو من خلال تثبيت واستخدام التطبيق الموجود على الإنترنت فى متجر جوجل بلاى أو أب ستور.
ثانيًا: يتم تسجيل المستخدم من خلال الإيميل الخاص به ورقم التليفون المحمول لتصله رسالة بتمام التسجيل فى خطوة واحدة.
ثالثًا: مع التسجيل تقوم المنصة بإهداء المشترك أيام مجانية لاستخدام المنصة حتى تتيح له التعرف على المحتوى واستخدام التطبيق.
رابعًا: يتيح لك التطبيق الاشتراك إما باستخدام كروت الائتمان أو الدفع النقدى عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى.
وتقدم منصة WATCH iT بمناسبة شهر رمضان الكريم 2021، عرضاً مميزاً لمشتركيها الجدد بقيمة 120 جنيهًا فقط، بدلاً من 288 جنيهًا للاشتراك لمدة 3 أشهر، لمشاهدة أحدث المسلسلات والبرامج الرمضانية للموسم الجديد.
120 جنيها 3 أشهر.. Watch it تقدم 17 مسلسلا وعرضا خاصا لشهر رمضان
جدير بالذكر أن منصة WATCH iT هى أول منصة رقمية مصرية تقدم خدمة المشاهدة حسب الطلب بدون فواصل أو إعلانات وتضم مكتبة كبيرة من كنوز الإذاعة والتلفزيون، وعروض الدراما المصرية والسينما والمسرح، وكذلك البرامج التلفزيونية المتنوعة والوثائقيات، هذا بالإضافة إلى بث مباشر لمباريات الدورى المصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى 5 دقائق وبدون إعلانات.. خطوات الاشتراك فى تطبيق Watch iT على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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