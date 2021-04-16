صور- لن تجدها إلا فى مصر.. أجواء رمضان الجمالية تملأ شوارع القاهرة

جدة - نرمين السيد - وتتحول شوارع وميادين القاهرة، فى هذا الشهر الكريم، إلى لوحات فنية جميلة تخطف الأنظار وتسر الناظرين. وتمتلئ الشوارع بالفوانيس والزينة والأضواء المبهرة التى تخطف العين، فى مشاهد لا نجدها سوى فى مصر.

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