صور- 8 أماكن سياحية ساحرة فى أمريكا للاستمتاع بغروب الشمس

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جدة - نرمين السيد - ولا يعرف البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها 8 أماكن سياحية ساحرة، يمكنك من خلالها الاستمتاع بغروب الشمس
1- جراند كانيون فى أريزونا، والتى تعد واحدة من عجائب الدنيا الطبيعية السبع فى العالم.
2- جزيرة مونا كى، وتعد أعلى قمة فى هاواى وهى فريد من نوعها.
3- OUTER BANKS فى نورث كارولينا، وهى واحدة من الشواطئ المنعزلة المميزة.
4- كى ويست فى فلوريدا، حيث يتجمع السكان المحليين والزوار فى ساحة مالورى قبل ساعتين من انحدار الشمس إلى خليج المكسيك لمهرجان مسائى مليء بالموسيقى والغذاء والأداء.
5- BAYOU COUNTRY فى لويزيانا، وتتحول المياه هناك لحظة الغروب إلى اللون الوردى.
6- الحديقة الوطنية GLACIER فى مونتانا، والتى تحظى بالعديد من الزوار سنويًا.
7- LAGUNA بيتش فى كاليفورنيا، وهى تقع على بعد ساعة من جنوب لوس أنجلوس، توفر هذه المدينة الساحلية الجميلة غروب شمس مثير على طول امتداد الرمال الذهبية.
8- أنكوراج فى ألاسكا، وهى تضم شواطئ رملية وأشجار النخيل والمناظر الجبلية المثيرة.
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