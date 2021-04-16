صور- 8 أماكن سياحية ساحرة فى أمريكا للاستمتاع بغروب الشمس

جدة - نرمين السيد - ولا يعرف البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها 8 أماكن سياحية ساحرة، يمكنك من خلالها الاستمتاع بغروب الشمس

1- جراند كانيون فى أريزونا، والتى تعد واحدة من عجائب الدنيا الطبيعية السبع فى العالم.

2- جزيرة مونا كى، وتعد أعلى قمة فى هاواى وهى فريد من نوعها.

3- OUTER BANKS فى نورث كارولينا، وهى واحدة من الشواطئ المنعزلة المميزة.

4- كى ويست فى فلوريدا، حيث يتجمع السكان المحليين والزوار فى ساحة مالورى قبل ساعتين من انحدار الشمس إلى خليج المكسيك لمهرجان مسائى مليء بالموسيقى والغذاء والأداء.

5- BAYOU COUNTRY فى لويزيانا، وتتحول المياه هناك لحظة الغروب إلى اللون الوردى.

6- الحديقة الوطنية GLACIER فى مونتانا، والتى تحظى بالعديد من الزوار سنويًا.

7- LAGUNA بيتش فى كاليفورنيا، وهى تقع على بعد ساعة من جنوب لوس أنجلوس، توفر هذه المدينة الساحلية الجميلة غروب شمس مثير على طول امتداد الرمال الذهبية.

8- أنكوراج فى ألاسكا، وهى تضم شواطئ رملية وأشجار النخيل والمناظر الجبلية المثيرة.