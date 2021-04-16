Xperia 5.. سونى تعلن مميزات هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يأتى هاتف Xperia 5 III بشاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة رقيقة الحواف، أبعادها "21:9"، معدل ترددها 120 هيرتزا، ودقة عرضها تعادل (2520/1080) بكسل، ومعدل سطوعها 449 شمعة/م تقريبا، فضلا عن أنها محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 6 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويتميز هيكل الجهاز المصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج، بأبعاد (157/68، 8.2) ملم، ووزن 168 جراما، ومحمى أيضا بطبقات من زجاج Gorilla Glass 6.

وجاء الهيكل بـ 3 ألوان أساسية، هى الأسود والبنى والوردى، كما أنه مضاد للماء والغبار وفق معايير IP65.

ويضمن الأداء الممتاز والسرعة فى التعامل مع شبكات الإنترنت لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، وذواكر وصول عشوائى 8 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت، ومعالج رسوميات Adreno 660.

وتميز الهاتف بكاميرا ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.