صور.. أبل تطرح سماعة AirPods 3 الجديدة

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك، سيمثل الجيل الثالث من السماعات تقاطعًا بين "AirPods" المعتاد وإصدار "Pro". وستصبح علبة الشحن أوسع، وستبدو سماعة الرأس مثل "AirPods Pro" بدون قطعة السماعات المصنوعة من السيليكون. إلى ذلك، أعلنت الشركة أيضًا الجيل الثالث من قلم "Apple Pencil" النشط، بالتزامن مع العرض الوشيك لجيل جديد من أجهزة "iPad Pro" اللوحية، التى تستخدم قلمًا إلكترونيًا. ومن المقرر أن تطرح الشكرة فى 20 أبريل الحالى سماعة "AirPods 3 tws" ومنتجات أخرى جديدة.

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